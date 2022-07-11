سعيدان بخصوص زيادة نسبة الفقر في تونس: 'المشكلة الكبرى صمت السلطات وسط عدد من التقارير'


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 10:30قراءة: 0 د, 46 ث
      
عبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الإثنين، عن تخوفه من تواصل صمت السلطات وسط عدد من التقارير المتعلقة بالوضع في تونس، آخرها توقعات البنك الدولي بإرتفاع نسبة الفقر في تونس إلى مستوى 2،2 نقطة مائوية جراء تواصل إرتفاع الأسعار على خلفية الحرب الأكرانية - الروسية.


وقال خلال تدخل هاتفي له في ماتينال شمس آف آم، إن "المشكلة الكبرى الصمت الكامل من طرف السلطات التونسية وسط عدد من التقارير وعدم التفاعل وكأنها تؤكد ما يرد فيها".

وعاب سعيدان على السلطات "عدم تقديم معطيات مخالفة تنفي ما يرد في هذه التقارير لطمأنة الشعب والشركاء في الأسواق المالية".

وأفاد سعيدان ان هذا الصمت مخيف وكأننا نرضى بالأمر الواقع، وفق تعبيره.

..


وأشار الخبير الإقتصادي إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاء بخصوص عجز الميزان التجاري، معتبرا إياها "مقلقة جدا".
وعلى ذلك، أقر سعيدان ان "مداخيل القطاع السياحي وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لن يغطي نسبة العجز".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249565



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 11 جويلية 2022 | 12 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:42 16:16 12:32 05:09 03:20
Babnet
29°
Babnet30°Babnet% 48:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2336°-2333°-2531°-2533°-24
  • Avoirs en devises
    24441,4

  • (8 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,21457 DT        1$ =3,15768 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juil)   1269,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   