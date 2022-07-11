سعيدان بخصوص زيادة نسبة الفقر في تونس: 'المشكلة الكبرى صمت السلطات وسط عدد من التقارير'

عبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الإثنين، عن تخوفه من تواصل صمت السلطات وسط عدد من التقارير المتعلقة بالوضع في تونس، آخرها توقعات البنك الدولي بإرتفاع نسبة الفقر في تونس إلى مستوى 2،2 نقطة مائوية جراء تواصل إرتفاع الأسعار على خلفية الحرب الأكرانية - الروسية.
وقال خلال تدخل هاتفي له في ماتينال شمس آف آم، إن "المشكلة الكبرى الصمت الكامل من طرف السلطات التونسية وسط عدد من التقارير وعدم التفاعل وكأنها تؤكد ما يرد فيها".
وعاب سعيدان على السلطات "عدم تقديم معطيات مخالفة تنفي ما يرد في هذه التقارير لطمأنة الشعب والشركاء في الأسواق المالية".
وأفاد سعيدان ان هذا الصمت مخيف وكأننا نرضى بالأمر الواقع، وفق تعبيره.
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وأشار الخبير الإقتصادي إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاء بخصوص عجز الميزان التجاري، معتبرا إياها "مقلقة جدا".
وعلى ذلك، أقر سعيدان ان "مداخيل القطاع السياحي وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لن يغطي نسبة العجز".
وقال خلال تدخل هاتفي له في ماتينال شمس آف آم، إن "المشكلة الكبرى الصمت الكامل من طرف السلطات التونسية وسط عدد من التقارير وعدم التفاعل وكأنها تؤكد ما يرد فيها".
وعاب سعيدان على السلطات "عدم تقديم معطيات مخالفة تنفي ما يرد في هذه التقارير لطمأنة الشعب والشركاء في الأسواق المالية".
وأفاد سعيدان ان هذا الصمت مخيف وكأننا نرضى بالأمر الواقع، وفق تعبيره.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاء بخصوص عجز الميزان التجاري، معتبرا إياها "مقلقة جدا".
وعلى ذلك، أقر سعيدان ان "مداخيل القطاع السياحي وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لن يغطي نسبة العجز".
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