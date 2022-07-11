سلسبيل القليبي: إستغربت من قرار رئيس الجمهورية بإصدار النص الجديد للدستور ليلة العيد


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 08:58قراءة: 0 د, 24 ث
      
عبرت الأستاذة في القانون العام والقانون الدستوري سلسبيل القليبي، اليوم الإثنين، عن إستغرابها من قرار رئيس الجمهورية بإصدار النص الجديد للدستور ليلة العيد، وفق قولها.
وقالت خلال حوارها في ماتينال اذاعة شمس إن النصوص الرسمية المنشورة بالرائد الرسمي لا يمكن تغييرها لانه ليس جريدة.

وأفادت القليبي أن التغييرات التي طرأت على نص الدستور المنشور ليست مجرد أخطاء مادية بل تم إدراج تغييرات على النصوص، ذاكرة الفصل 5 وإضافة كلمة النظام الديمقراطي.



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