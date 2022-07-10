رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الاضحى مع نظيره الايراني


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 18:40قراءة: 0 د, 16 ث
      
جرت، ظهر اليوم الأحد مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، تم خلالها تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


وكانت هذه المكالمة فرصة للرئيسين للتعبير عن الحرص المشترك على دعم العلاقات بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية.


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