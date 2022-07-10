عبير موسي من المستشفى: تونس ستبقى بورقيبية مدنية أحب من أحب وكره من كره

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قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، في فيديو نشرته على موقع فيسبوك من المستشفى إن "تونس ستبقى بورقيبية مدنية أحب من أحب وكره من كره".وتابعت موسي "ما ضاع حق وراءه طالب.. ونضالنا متواصل".وقالت أن الحزب تعرض إلى "جريمة دولة شنيعة" يوم 7 جويلية 2022 موضحة أن أنصار الدستوري الحر خرجوا للدفاع عن سلطة القانون ومدنية الدولة.وكان الحزب الدستوري الحر، نظّم يوم الخميس 7 جويلية 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بإلغاء الاستفتاء.وشهد التحرك الاحتجاجي، تدافعا بين أنصار الحزب والقوات الأمنية المتواجدة بالمكان بعد أن حاول أنصار الدستوري الحر المرور الى الساحة المقابلة لمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ وقفة احتجاجية.