أحمد صواب: رغم ''الترقيعات'' الدستور الجديد يبقي غير ديمقراطي

التعديلات التي أدخلت على الفصل 5 المتعلق بمقاصد الشريعة لن تغير شيئا من مضمون الفصل

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واعتبر صواب في تصريح لموزاييك اليوم السبت 9 جويلية 2022، أن الفصل الخامس ورغم تعديله ينسف الفصل الـ 55، وفق تقديره.وافاد صواب أنّ التعديلات التي أدخلت على الفصل 5 المتعلق بمقاصد الشريعة بإضافة عبارة "في ظل نظام الديمقراطي" لن تغير شيئا من مضمون الفصل.و قال أنّ التعديلات جاءت من أجل تلطيف وقع عبارة مقاصد الشريعة بعد الجدل الذي أثارته دون المس بالمضمون.وقال احمد الصواب "قف.. انتهى عند عبارة مقاصد الشريعة لن تؤثر عبارة في ظل نظام ديمقراطي على مقاصد الشريعة التي منحها قيس سعيد علوية على القانون الوضعي والدستور، وأي قاضي باستطاعته أن يؤول بالرجوع إلى مقاصد الشريعة".