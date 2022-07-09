السفارة البريطانية في تونس " ناسف لعدم تمكن والدي وأخت أنس جابر من حضور مباراة نهائي ويمبلدون"


Publié le Samedi 09 Juillet 2022 - 12:59قراءة: 0 د, 54 ث
      
افاد السبت 9 جويلية، الاعلامي سمير الوافي ان عائلة أنس جابر لم تتمكن من حضور " عرسها " الرياضي اليوم...لأنها عجزت عن الحصول على فيزا إلى أنقلترا".
ووصف الوافي عدم حصول عائلة أنس جابر على التأشيرة بأنها فضيحة دولة متخاذلة وعاجزة حتى عن مساعدة ودعم بطلتها العالمية بالتدخل الديبلوماسي لتحصل عائلتها على فيزا.


وتابع قائلا "وزير الرياضة حاضر هناك في المقابلة متجاهلا ذلك...لكن حضوره ليس أهم من حضور عائلتها إلى جانبها...ولا يعني شيئا مقارنة بوجود والدتها في المدارج أمامها...وكم خذلت هذه الدولة أبطالها وكفاءاتها ومواهبها".


يذكر ان انس جابر بلغت نهائي دورة ويمبلدون لاول مرة في تاريخها وهي اول امرأة عربية وافريقية تبلغ نهائي الدورة وستواجه الكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة 23 عالميا.

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السفارة البريطانية في تونس... تاسف

من ناحية أخرى قالت السفارة البريطانية في تونس في بلاغ اليوم السبت 9 جويلية 2022 بأنها تأسف لعدم تمكن والدي وأخت أنس جابر من حضور مباراة نهائي ويمبلدون.

وأكدت السفارة أنها ستنظر في هذا الأمر متمنية لأنس كل التوفيق في نهائي بطولة ويمبلدون اليوم.

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Commentaires


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BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 09 Juillet 2022 à 13h 29m |           
من ناحية السفارة البريطانية لا تمنح عائلة انس جابر التاشيرة
ومن ناحية ثانية تحاول تبرأة ذمتها والايهام بان العائلة غير قادرة او لم تسع للحضور فالسفارة "تأسف لعدم تمكن والدي وأخت أنس جابر من حضور مباراة نهائي ويمبلدون"
منتهى السفاهة
وكل اللوم على وزير الشباب والرياضة كان من الاولى ان يبعث العائلة ويقتصر الحضور الرسمي على السفير مثلا لا ان يركض للحضور سعيا للظهور الشخصي وتبذيرا للمال العام
ارجو ان لا تؤثر هذه التصرفات على نفسية جابر وان لا يكون حضور الوزير نذير شؤم كالعادة



En continu...

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