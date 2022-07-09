السفارة البريطانية في تونس " ناسف لعدم تمكن والدي وأخت أنس جابر من حضور مباراة نهائي ويمبلدون"

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السفارة البريطانية في تونس... تاسف

افاد السبت 9 جويلية، الاعلامي سمير الوافي ان عائلة أنس جابر لم تتمكن من حضور " عرسها " الرياضي اليوم...لأنها عجزت عن الحصول على فيزا إلى أنقلترا".ووصف الوافي عدم حصول عائلة أنس جابر على التأشيرة بأنها فضيحة دولة متخاذلة وعاجزة حتى عن مساعدة ودعم بطلتها العالمية بالتدخل الديبلوماسي لتحصل عائلتها على فيزا.وتابع قائلا "وزير الرياضة حاضر هناك في المقابلة متجاهلا ذلك...لكن حضوره ليس أهم من حضور عائلتها إلى جانبها...ولا يعني شيئا مقارنة بوجود والدتها في المدارج أمامها...وكم خذلت هذه الدولة أبطالها وكفاءاتها ومواهبها".يذكر ان انس جابر بلغت نهائي دورة ويمبلدون لاول مرة في تاريخها وهي اول امرأة عربية وافريقية تبلغ نهائي الدورة وستواجه الكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة 23 عالميا.من ناحية أخرى قالت السفارة البريطانية في تونس في بلاغ اليوم السبت 9 جويلية 2022 بأنها تأسف لعدم تمكن والدي وأخت أنس جابر من حضور مباراة نهائي ويمبلدون.وأكدت السفارة أنها ستنظر في هذا الأمر متمنية لأنس كل التوفيق في نهائي بطولة ويمبلدون اليوم.