عصام الشابي مستغرب " الليلة عيد ودستور جديد"


Publié le Samedi 09 Juillet 2022 - 10:36قراءة: 0 د, 30 ث
      
عبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن استغرابه من تنقيح مشروع الدستور ليلة العيد.


وكان العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 77) ، والصادر ليلة الجمعة، تضمن أمرا رئاسيا حمل عدد 607، يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت الى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان المنقضي.

وبلغ عدد فصول هذا الأمر الرئاسي فصلين اثنين، تضمن أولهما مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين نص الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المذكورعلى إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي للجمهورية، بعد إصلاح تلك الأخطاء.




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