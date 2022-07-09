عصام الشابي مستغرب " الليلة عيد ودستور جديد"

عبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن استغرابه من تنقيح مشروع الدستور ليلة العيد.
وكان العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 77) ، والصادر ليلة الجمعة، تضمن أمرا رئاسيا حمل عدد 607، يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت الى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان المنقضي.
وبلغ عدد فصول هذا الأمر الرئاسي فصلين اثنين، تضمن أولهما مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين نص الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المذكورعلى إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي للجمهورية، بعد إصلاح تلك الأخطاء.
وكان العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 77) ، والصادر ليلة الجمعة، تضمن أمرا رئاسيا حمل عدد 607، يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت الى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان المنقضي.
وبلغ عدد فصول هذا الأمر الرئاسي فصلين اثنين، تضمن أولهما مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين نص الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المذكورعلى إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي للجمهورية، بعد إصلاح تلك الأخطاء.
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