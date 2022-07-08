6 اشهر سجنا لابنة وزير النقل السابق


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 15:08قراءة: 0 د, 15 ث
      
حكمت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 6 اشهر في حق ابنة وزير النقل سابقا والقيادي بالنهضة انور معروف وذلك على خلفية اقدامها خلال سنة 2020 على ارتكاب حادث مرور بواسطة السيارة الإدارية التابعة لوالدها والتى مكنته منها وزارة النقل في نطاق مهامه وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.


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