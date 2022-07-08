بوغلاب: اش دخّل والي بن عروس في الديوانة والعمل الاستعلاماتي!!؟ حضرة جنابو عامل ستاجات في المخابرات الأمريكية والا متربّص عند بوتين!!؟


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 14:14قراءة: 0 د, 35 ث
      
انتقد الجمعة 8 جويلية الاعلامي محمد بوغلاب، ظهور والي بن عروس وتدخله في العمل الديواني وذلك على هامش عملية حجز الديوانة ل31 كغ من الكوكايين في ميناء رادس.


وقال بوغلاب " الغريب في الامر ظهور والي بن عروس في صورة مع الفرقة الديوانية التي قامت بعملية الحجز وحديث الولاية في بيان لها عن دعم الوالي للديوانة في العمل الايتعلاماتي".



وتساءل ساخرا "علاش حضرة جنابو متخرج من اكاديمية الشرطة، عامل ستاجات في المخابرات الامريكية ولا متربص عند بوتين!!؟ اش دخلوا في الديوانة وهل يسمحلو القانون يحط خشمو في الموضوع".

..


اش نعملوا بالقوانين اذا ترفسوها باقدامكم نمسحوا بيها...بلار كراهبنا !؟ احنا بلارنا نظيم ما عندنا ما نخبيو اما بلاركم ظاهرلي لازمو مسحة".



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