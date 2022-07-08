اقتلعوا أظافره وعذبوه حتى الموت: القضاء ينظر في قضية مقتل المهندس المنصف زروق

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باشرت هيئة الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف القضية عدد 15 المتعلقة باستشهاد المهندس المنصف زرّوق خلال سنة 1987 اثر تعرضه للتعذيب الوحشي بمقرات وزارة الداخلية أثر اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم .وشملت الابحاث كل من زين العابدين بن علي ومحمّد الناصر شُهِرَ حمّادي حلاس و عبد الرؤوف بالشيخو الطاهر دقليّة شُهِرَ " الطاهر KGB " و إبراهيم التونسي و إلياس الغانمي شُهِرَ " دحروج " و منصف الأحول وفتحي العميريونجيب الطريف و العربي الكرامطي و الطبيب الشرعي المنصف حمدون.وحضر بعض المنسوب لهم الانتهاك وطلبوا التأخير لاستنطاقهم بحضور محاموهم فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل القضية.وللتذكير فقد احتُجِزِ الشهيد المنصف زرّوق من قبل أعوان فرقة الإرشاد التابعة للمحافظة المركزية بإقليم تونس الكبرى بمركز الإيقاف ببوشوشة بتاريخ 4 أوت 1987 وقد تعرّض إلى شتّى أنواع التعذيب لمدّ 9 أيّام متتالية بصفة متواصلة بضربه على كامل جسمه وتعريته ووضعه في وضعيّة " الدجاجة المصليّة " Poulet Rôti كما قلعت أظافره و بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرّض له وحرمانه من الإسعافات الطبيّة اللازمة تدهورت حالته الصحيّة وتوفي يوم الخميس 13 أوت 1987 و بتاريخ 15 أوت 1987 عاينت أرملته جثّته بمستشفى شارل نيكول ولاحظت أنّ وجهه كان ملطّخا بالدماء ...