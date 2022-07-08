" حريقة "والتستاس" منفذا عملية السلب للإعلامي امين قارة في قبضة الأمن


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 11:24قراءة: 0 د, 24 ث
      
أطاح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وفي ظرف زمني وجيز بالمجرمين اللذين نفذا عملية سلب للاعلامي ومقدم البرامج التلفزية امين قارة وسرقا منه هاتفه الجوال باهض الثمن ومدخنة سجائر الكترونية. وذلك خلال تواجده بإحدى نقاط بيع الاضاحي بجهة كرش الغابة .


وبالتحري مع المتهمين تبينا أنهما من ذوي السوابق العدلية وان الاول معروف بكنية" حريقة " والثاني معروف بكنية التستاس" وقد ترصدا قارة يشتري خروف العيد ثم سلباه.



هذا وتمت إعادة الاغراض المسروقة إلى امين قارة وتم الاحتفاظ بالمتهمين.

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