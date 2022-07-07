على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة ... هذا ما قرره القضاء في حق صالح عطية

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قرر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس الابقاء على الصحفي صالح عطية بحالة ايقاف وتحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الذي صدرت في حقه وذلك في القضية المتعلقة بتصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة والتى تضمنت طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.هذا و عرض اليوم قاضي التحقيق علي صالح عطية أقواله السابقة وأقوال ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل و جواب وزارة الدفاع الذي كانت قدمته لقاضي التحقيق.وتمسك عطية بالفصلين 10و11 من المرسوم 115 كما تمسك بمحاكمته أمام القضاء المدني وليس العسكري.ومن المنتظر ان يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على النيابة العمومية لتتخذ ما تراه صالحا.من جانبها حضرت هيئة الدفاع عن عطية ورافعوا عنه مطالبين بالإفراج عنه .