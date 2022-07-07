كمال دقيش يبشّر الشباب: دور الشباب ستفتح أبوابها في كامل تراب الجمهورية لتفسير الدستور


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 12:48قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال الاربعاء 6 جويلية وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ان المنشآت الشبابية في كامل تراب الجمهورية ستفتح أبوابها للشباب خلال حملة الاستفتاء لتفسر الدستور للشباب...


وصرّح خلال استضافته في اذاعة ديوان أف أم بأن دور الشباب ستكون فضاءات مخصصة لاستكمال هذا الاستحقاق الوطني مثلما كانت كذلك ابان فترة الاستشارة الوطنية حسب تصريحه..

وشدّد دقيش على أن ذلك لا يعني خروج مؤسسات الدولة عن مبدأ الحياد وأن تفسير الدستور يدخل في اطار التوعية وليس في اطار حملة داعمة للدستور مضيفا أن لكل شخص الحق بالتصويت بنعم أو لا...



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