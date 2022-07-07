والي بن عروس في صورة الى جانب حمولة مخدرات كوكايين


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 11:45قراءة: 0 د, 18 ث
      
نشرت الصفحة الرسمية لولاية بن عروس خبرا حول تمكن الجهات الامنية من ضبط 31 كلغ من المادة المخدرة " الكوكايين" على متن باخرة تونسية قادمة من دولة أجنبية كان أصحابها يعتزمون ترويجها في تونس.


ورغم ان الامر من اختصاص الجهات الأمنية وهو من انجازاتها لكن عرض صورة للوالي عز الدين شلبي الى جانب الحمولة من المخدرات اثار الكثير من الجدل!!


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249421

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 07 Juillet 2022 à 12h 31m |           
الله أعلم!



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