مبروك كرشيد: الدستور الجديد سينتج القبلية والعروشية ولا يمكن القبول به


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 10:33قراءة: 0 د, 29 ث
      
أكد رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد، اليوم الخميس، انهم غير منخرطين في حملة الأستفتاء وموقفهم الحالي هو المقاطعة في إنتظار موقفهم النهائي الذي سيتم اتخاذة لاحقا ، وفق تعبيره.


وقال ضيف ماتينال اذاعة شمس، وفي إطار حملة الإستفتاء، إن الدستور الجديد سينتج القبلية والعروشية من خلال إقرار بعث مجالس جهوية، معتبرا إياها "فتنة قبلية في المستقبل''.

هذا وأفاد كرشيد ان "دستور رئيس الجمهورية لا يمكن القبول به"، داعيا التونسيين لعدم الإنسياق خلفه لانه سيذهب بتونس لسنوات ظلام جديدة، مبينا أن كلمة "ديمقراطية لم ترد في هذا الدستور".




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