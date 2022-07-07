انس جابر تواصل كتابة التاريخ ببلوغها نهائي بطولة ويمبلدون

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تاهلت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا الى الدور النهائي لبطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الاربع الكبرى، غراند سلام) بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 103 عالميا 2-1 (6-2 و3-6 و6-1) في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور قبل النهائي.وستواجه انس جابر في النهائي المقرر يوم السبت المقبل المتاهلة من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع لاحقا بين الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 عالميا والكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة 23 عالميا.وتتطلع اُنس جابر (27 عاما) الى ان تصبح اول لاعبة افريقية وعربية تفوز بلقب منافسات الفردي باحدى البطولات الأربع الكبرى.ومنذ خروجها من الدور الأول في رولان غاروس هذا العام عقب هزيمة مفاجئة، فازت اُنس جابر في 11 مباراة متتالية على الملاعب العشبية بعد أن وصلت إلى نادي عموم إنقلترا متوجة بلقب بطولة برلين الالمانية.وكانت انس جابر احرزت خلال العام الحالي لقبي بطولتي مدريد وبرلين.