عبير موسي تكشف.... وفق سجل الناخبين بهيئة الانتخابات... راشد الغنوشي مسجّل في سوريا !!؟

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هاجمت الاربعاء 6 جويلية، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هيئة الانتخابات مشيرة الي ان هيئة الانتخابات تفتقد للنزاهة والشفافية قائلة ان الخليفة اصطفاها بش تديرلو الاستفتاء وتجيبهولو نعم.وقدمت عبير موسي مثالا يتعلق بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وأشارت الي ان بعض المواطنين استعملوا رقم بطاقة تعريف راشد الغنوشي للتثبت من مكان تسجيله في الانتخاباته ليتم اكتشاف ان الغنوشي مسجل في سوريا وتحديدا في قنصلية حلب.وقالت عبير كوسي مستنكرة ' يعني الغنوشي الذي ترشح عن تونس 1 وشد رئيس برلمان مقيّد عند هيئة لانتخابات الشريفة والنظيفة عند قنصلية تونس في حلب.واعتبرت موسى ان ذلك يعني ان سجلات هيئة الانتخابات "على مراد الله، يا اما رقم بطاقة التعريف موش متع الغنوشي".