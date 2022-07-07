بولبابه سالم في ندوة نظمتها سفارة الجزائر : الطاهر لسود سطر ملاحم خالدة في جيش جبهة التحرير


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 08:28قراءة: 0 د, 59 ث
      
نظمت سفارة الجزائر بتونس يوم الأربعاء 6 جويلية ندوة فكرية بمدينة الثقافة حول التاريخ المشترك بين البلدين و حضر السفير عزوز باعلال و طاقم السفارة هذه التظاهرة التي شارك فيها عدد من المؤرخين و المثقفين الذين أثثوا مداخلات في هذا الخصوص ،، و كانت مداخلة الاستاذ و الإعلامي بولبابه سالم لافتة حيث أشار الى الاجتماع الذي رعاه الزعيم جمال عبد الناصر في القاهرة من اجل توحيد مقاومة بلدان شمال افريقيا( تونس و المغرب و الجزائر) ضد الاستعمار الفرنسي و تم اختيار احمد بن بلة قائدا سياسيا و الطاهر لسود في القيادة العسكرية و معهم عبد الكريم الخطابي ،، و أثنى بولبابه سالم على دور الطاهر لسود في تأمين مرور السلاح من مصر الى الثوار الجزائريين ثم انضم الى جيش جبهة التحرير بعد الصراع اليوسفي البورقيبي و كان قائدا ميدانيا في جبال الاوراس و المنطقة الحدودية و قام صحبة مجموعته بعمليات نوعية ضد الجيش الفرنسي .


و اعتبر بولبابه سالم ان اسهامات المناضل الطاهر لسود لم تحظ بالعناية اللازمة سواء في تونس او الجزائر رغم حديث المؤرخين الجزائريين عن دوره البطولي في معارك جبال الاوراس ... و كانت هذه المداخلة قد لاقت استحسان الحضور و اعضاء السفارة الجزائرية الذين حرصوا على نجاح الندوة و كان التنظيم محكما .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249412



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 50:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2733°-2531°-2331°-2334°-24
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1319,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   