بولبابه سالم في ندوة نظمتها سفارة الجزائر : الطاهر لسود سطر ملاحم خالدة في جيش جبهة التحرير

نظمت سفارة الجزائر بتونس يوم الأربعاء 6 جويلية ندوة فكرية بمدينة الثقافة حول التاريخ المشترك بين البلدين و حضر السفير عزوز باعلال و طاقم السفارة هذه التظاهرة التي شارك فيها عدد من المؤرخين و المثقفين الذين أثثوا مداخلات في هذا الخصوص ،، و كانت مداخلة الاستاذ و الإعلامي بولبابه سالم لافتة حيث أشار الى الاجتماع الذي رعاه الزعيم جمال عبد الناصر في القاهرة من اجل توحيد مقاومة بلدان شمال افريقيا( تونس و المغرب و الجزائر) ضد الاستعمار الفرنسي و تم اختيار احمد بن بلة قائدا سياسيا و الطاهر لسود في القيادة العسكرية و معهم عبد الكريم الخطابي ،، و أثنى بولبابه سالم على دور الطاهر لسود في تأمين مرور السلاح من مصر الى الثوار الجزائريين ثم انضم الى جيش جبهة التحرير بعد الصراع اليوسفي البورقيبي و كان قائدا ميدانيا في جبال الاوراس و المنطقة الحدودية و قام صحبة مجموعته بعمليات نوعية ضد الجيش الفرنسي .و اعتبر بولبابه سالم ان اسهامات المناضل الطاهر لسود لم تحظ بالعناية اللازمة سواء في تونس او الجزائر رغم حديث المؤرخين الجزائريين عن دوره البطولي في معارك جبال الاوراس ... و كانت هذه المداخلة قد لاقت استحسان الحضور و اعضاء السفارة الجزائرية الذين حرصوا على نجاح الندوة و كان التنظيم محكما .