بولبابه سالم في ندوة نظمتها سفارة الجزائر : الطاهر لسود سطر ملاحم خالدة في جيش جبهة التحرير

نظمت سفارة الجزائر بتونس يوم الأربعاء 6 جويلية ندوة فكرية بمدينة الثقافة حول التاريخ المشترك بين البلدين و حضر السفير عزوز باعلال و طاقم السفارة هذه التظاهرة التي شارك فيها عدد من المؤرخين و المثقفين الذين أثثوا مداخلات في هذا الخصوص ،، و كانت مداخلة الاستاذ و الإعلامي بولبابه سالم لافتة حيث أشار الى الاجتماع الذي رعاه الزعيم جمال عبد الناصر في القاهرة من اجل توحيد مقاومة بلدان شمال افريقيا( تونس و المغرب و الجزائر) ضد الاستعمار الفرنسي و تم اختيار احمد بن بلة قائدا سياسيا و الطاهر لسود في القيادة العسكرية و معهم عبد الكريم الخطابي ،، و أثنى بولبابه سالم على دور الطاهر لسود في تأمين مرور السلاح من مصر الى الثوار الجزائريين ثم انضم الى جيش جبهة التحرير بعد الصراع اليوسفي البورقيبي و كان قائدا ميدانيا في جبال الاوراس و المنطقة الحدودية و قام صحبة مجموعته بعمليات نوعية ضد الجيش الفرنسي .
و اعتبر بولبابه سالم ان اسهامات المناضل الطاهر لسود لم تحظ بالعناية اللازمة سواء في تونس او الجزائر رغم حديث المؤرخين الجزائريين عن دوره البطولي في معارك جبال الاوراس ... و كانت هذه المداخلة قد لاقت استحسان الحضور و اعضاء السفارة الجزائرية الذين حرصوا على نجاح الندوة و كان التنظيم محكما .
و اعتبر بولبابه سالم ان اسهامات المناضل الطاهر لسود لم تحظ بالعناية اللازمة سواء في تونس او الجزائر رغم حديث المؤرخين الجزائريين عن دوره البطولي في معارك جبال الاوراس ... و كانت هذه المداخلة قد لاقت استحسان الحضور و اعضاء السفارة الجزائرية الذين حرصوا على نجاح الندوة و كان التنظيم محكما .
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