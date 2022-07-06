هل يمكن ان يأتي رئيس يقرّر اعتماد المذهب الشيعي استنادا الي الفصل 5 من الدستور!؟ بودربالة يجيب: ما يجّمش خاطر وقتها سيدي محرز يقوملو ‎‎


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 19:15قراءة: 0 د, 42 ث
      
جدد الثلاثاء 5 جويلية، عميد المحامين ابراهيم بودربالة دفاعه عن الدستور الجديد معتبرا أنه لا مبرر من الجدل الحاصل بخصوص الفصل الخامس الذي ينص على ان الدولة تحقق مقاصد الشريعة.


وخلال استضافته في اذاعة جوهرة أف ام، شدد بودربالة على انه لا خوف على الحقوق والحريات في تونس ولا خوف على المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عن غيرها من المكاسب وان الفصل الخامس لا يعني التراجع عن المكاسب التي تحققت.

وسألت الصحفية سماح مفتاح بودربالة قائلة "هل من الممكن أن ياتي رئيس في تونس يستند الي الفصل الخامس من الدستور الجديد ليعتمد المذهب الشيعي في تونس عوض المذهب السني!!؟".


فأجابها بودربالة قائلا " هذا موش ممكن، تتصور ثمة حاكم شيعي بش يجي يفرض المذهب الشيعي في تونس!؟ مو وقتها سيدي محرز بش يقوملو موش مسألة ساهلة هاذي ".
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الفيديو : 16:20


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 249399

Hamditch  (Tunisia)  |Jeudi 07 Juillet 2022 à 01h 02m |           
الخبزة مرة... و الطماع يبات ساري

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 22h 32m |           
ما لابنِ آدمَ فــــخرٌ غَيرَ هِمَّــــتِهِ ** بَعدَ الدِّيَانةِ والإخلاصِ للبارِي
وهذا يبدو من تصاريحه فاقد همة وديانة واخلاص
وسئل لقمان ممن تعلمت الحكمة قال من الجهال كلما رأيت منهم عيبا تجنبته
فتعلموا يا أولي الأبصار



En continu...

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