هل يمكن ان يأتي رئيس يقرّر اعتماد المذهب الشيعي استنادا الي الفصل 5 من الدستور!؟ بودربالة يجيب: ما يجّمش خاطر وقتها سيدي محرز يقوملو ‎‎

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جدد الثلاثاء 5 جويلية، عميد المحامين ابراهيم بودربالة دفاعه عن الدستور الجديد معتبرا أنه لا مبرر من الجدل الحاصل بخصوص الفصل الخامس الذي ينص على ان الدولة تحقق مقاصد الشريعة.وخلال استضافته في اذاعة جوهرة أف ام، شدد بودربالة على انه لا خوف على الحقوق والحريات في تونس ولا خوف على المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عن غيرها من المكاسب وان الفصل الخامس لا يعني التراجع عن المكاسب التي تحققت.وسألت الصحفية سماح مفتاح بودربالة قائلة "هل من الممكن أن ياتي رئيس في تونس يستند الي الفصل الخامس من الدستور الجديد ليعتمد المذهب الشيعي في تونس عوض المذهب السني!!؟".فأجابها بودربالة قائلا " هذا موش ممكن، تتصور ثمة حاكم شيعي بش يجي يفرض المذهب الشيعي في تونس!؟ مو وقتها سيدي محرز بش يقوملو موش مسألة ساهلة هاذي ".