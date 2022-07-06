عندما يكون الأستاذ مربيا و يبهر تلامذته

لا شك ان هناك فوارق بين التعليم و التربية ، و المربي لا يلقي دروسا جافة بل يبدع في درسه و يتفاعل مع تلاميذه و يتعايش مع مشاغلهم . هو الأب الذي يحنو عليهم و يعلمهم القيم و الأخلاق لتسمو نفوسهم و انسانيتهم ،، و من النماذج الناجحة و المضيئة هي الاصداء التي تناهت الى مسامعنا من احد أساتذة المعهد النموذجي بأريانة و تخص أستاذ مادة العلوم الفيزيائية لطفي الجلاصي ،، هذا المربي الفاضل سافر مع تلاميذه في آخر السنة الدراسية في رحلة ترفيهية تكفل باغلب مصاريفها كما يخصص وقتا مطولا لسماع مشاغلهم حتى يبقى تركيزهم في القسم كاملا ،، و لا عجب ان تحصل ابناؤه على افضل النتائج مثلما كانت نتائج المعهد النموذجي بأريانة في البكالوريا استثنائية هذا العام ..اردناها لفتة لكل المربين الذين حملوا اوزار هذه الرسالة النبيلة .. و سنواصل