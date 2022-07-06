عندما يكون الأستاذ مربيا و يبهر تلامذته


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 18:05قراءة: 0 د, 41 ث
      
لا شك ان هناك فوارق بين التعليم و التربية ، و المربي لا يلقي دروسا جافة بل يبدع في درسه و يتفاعل مع تلاميذه و يتعايش مع مشاغلهم . هو الأب الذي يحنو عليهم و يعلمهم القيم و الأخلاق لتسمو نفوسهم و انسانيتهم ،، و من النماذج الناجحة و المضيئة هي الاصداء التي تناهت الى مسامعنا من احد أساتذة المعهد النموذجي بأريانة و تخص أستاذ مادة العلوم الفيزيائية لطفي الجلاصي ،، هذا المربي الفاضل سافر مع تلاميذه في آخر السنة الدراسية في رحلة ترفيهية تكفل باغلب مصاريفها كما يخصص وقتا مطولا لسماع مشاغلهم حتى يبقى تركيزهم في القسم كاملا ،، و لا عجب ان تحصل ابناؤه على افضل النتائج مثلما كانت نتائج المعهد النموذجي بأريانة في البكالوريا استثنائية هذا العام ..


اردناها لفتة لكل المربين الذين حملوا اوزار هذه الرسالة النبيلة .. و سنواصل






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249387



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
29°
Babnet37°Babnet% 46:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
0.43 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2633°-2531°-2432°-2431°-23
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (6 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 juil)   2297,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   