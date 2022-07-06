الإبقاء بحالة سراح على الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومديرها التنفيذي


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 16:38قراءة: 0 د, 18 ث
      
نظر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في الشكاية المرفوعة ضد الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون و المدير التنفيذي السابق للهيئة عمر بوستة في قضية رفعها عليهم أحد الأعضاء السابقين بهيئة الإنتخابات من أجل تدليس سجلات الناخبين ومحاضر انتخابية وفق ما ورد في نص الشكاية وقد قرر قاضي التحقيق الإبقاء عليهما بحالة سراح على ذمة التحقيقات والابحاث .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249374

Nermouche  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 17h 27m |           
اظنها شكاية كيدية وتصفية حسابات



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