الإبقاء بحالة سراح على الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومديرها التنفيذي

نظر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في الشكاية المرفوعة ضد الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون و المدير التنفيذي السابق للهيئة عمر بوستة في قضية رفعها عليهم أحد الأعضاء السابقين بهيئة الإنتخابات من أجل تدليس سجلات الناخبين ومحاضر انتخابية وفق ما ورد في نص الشكاية وقد قرر قاضي التحقيق الإبقاء عليهما بحالة سراح على ذمة التحقيقات والابحاث .





