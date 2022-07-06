فوضى واعتداءات في مطار قرطاج: إيقاف ثمانية أجانب

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أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطني لقوات الأمن الداخلي أنيس الورتاني لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022 إيقاف 8 مسافرين أفارقة (جنوب الصحراء) أثاروا الفوضى مساء الثلاثاء في مطار تونس قرطاج الدولي، وعمدوا إلى الاعتداء بالعنف على أمنيّين اثنين مما تطلب نقلهما إلى المستشفى.وأضاف أنيس الورتاني أن البحث مازال جاريا إلى حدود هذه اللحظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الحادثة.