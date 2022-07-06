فوضى واعتداءات في مطار قرطاج: إيقاف ثمانية أجانب


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 12:08قراءة: 0 د, 23 ث
      
أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطني لقوات الأمن الداخلي أنيس الورتاني لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022 إيقاف 8 مسافرين أفارقة (جنوب الصحراء) أثاروا الفوضى مساء الثلاثاء في مطار تونس قرطاج الدولي، وعمدوا إلى الاعتداء بالعنف على أمنيّين اثنين مما تطلب نقلهما إلى المستشفى.


وأضاف أنيس الورتاني أن البحث مازال جاريا إلى حدود هذه اللحظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الحادثة.





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Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 249356

Kerker  (France)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 16h 29m |           
تلك أخبار إعلامنا المقيّد بالمال، خذها كما شئت و استنبط ما شئت و تخيّل ما شئت، هي الفتنة بعينها و هي أشدّ من القتل. عندها لا يعرف من الظّالم و من المظوم...........أنسيتم الإعلامي الّذي هرب إلى سويسرا و هدّد ببوح جميع أسرار الجرائم المرتكبة إن لم يقع تلبية مطالبه، ثمّ ادّعى أنّه كان مرهقا عقليّا جرّاء تضاعف المسؤوليّات على عاتقه و هو اليوم يقوم بنفس العمل..... ليس الذي ذاكرته بعقله كالّذي ذاكرته ببطنه......و ما ذكرت سوى غيض من فيض أعمال الظّلم و
الإستبداد الّتي وقعت على جميع المخلوقات بأرضنا...... إنّ أولى خطوات الإنهيار هو الظّلم و علوّ الباطل و إخفاء الحقّ. ......قل الحقّ و لو كان على نفسك ستفتح أمامك كلّ الأبواب....
ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن، و ما تشاؤون إلاّ أن يشاء الله إنّ الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته و الظّالمين أعدّ لهم عذابا أليما.
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ) (54) الاسراء

Goldabdo  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 16h 09m |           
نفهم القصة ثم نحكم.

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 14h 26m |           
Dans tous les cas et quelles que soient les causes , aucun être humain n'a le droit de recourir aux agressions ( physiques ou verbales) et tout dépassement devra être sévèrement sanctionné en justice.

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 13h 05m |           
يتحدثون عن ايقاف ثمانية اشخاص وفوضى واعتداءات
ولا كلمة عن السبب
أيعقل هذا
عدم احترام للشعب وعقله في أجلى مظاهره



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