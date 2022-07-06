وزير الخارجية السوري ينقل تحيّات قيس سعيّد لبشار الأسد

وحسب المصدر ذاته ''فقد طلب رئيس الدولة من وزير الخارجية نقل تحياته إلى الرئيس السوري بشار الأسد''.وجاء في برقية وكالة الأنباء السورية أنّ قيس سعيد ''أشاد بالإنجازات التي حققتها سورية وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سوريا وتونس''.