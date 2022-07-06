وزير الخارجية السوري ينقل تحيّات قيس سعيّد لبشار الأسد

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على هامش احتفالات ذكرى استقلال الجزائر التي حضرها رئيس الدولة بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية.
وحسب المصدر ذاته ''فقد طلب رئيس الدولة من وزير الخارجية نقل تحياته إلى الرئيس السوري بشار الأسد''.
وجاء في برقية وكالة الأنباء السورية أنّ قيس سعيد ''أشاد بالإنجازات التي حققتها سورية وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سوريا وتونس''.
وحسب المصدر ذاته ''فقد طلب رئيس الدولة من وزير الخارجية نقل تحياته إلى الرئيس السوري بشار الأسد''.
وجاء في برقية وكالة الأنباء السورية أنّ قيس سعيد ''أشاد بالإنجازات التي حققتها سورية وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سوريا وتونس''.
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