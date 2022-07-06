وزير الخارجية السوري ينقل تحيّات قيس سعيّد لبشار الأسد


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 10:56قراءة: 0 د, 25 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على هامش احتفالات ذكرى استقلال الجزائر التي حضرها رئيس الدولة بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية.


وحسب المصدر ذاته ''فقد طلب رئيس الدولة من وزير الخارجية نقل تحياته إلى الرئيس السوري بشار الأسد''.

وجاء في برقية وكالة الأنباء السورية أنّ قيس سعيد ''أشاد بالإنجازات التي حققتها سورية وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سوريا وتونس''.

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 249348

Amir1  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 13h 08m |           
الشعب السوري الشقيق في تركيا
وسوريا محتلة
والشعب التونسي ربي يفرج عليه
وتونس في طريق الإحتلال...

Hamditch  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 12h 00m |           
فضائح متتالية من عكاشة اى فضيحة الاعتقالات الى فضيحة الصحافة تلتها فضائح الدستور المهزلة... و اليوم فضيحة دعم المجرمين! خسارة اليوم الي مشيت انتخبت فيه قيس سعيد

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 11h 45m |           
...قيس سعيد ''أشاد بالإنجازات التي حققتها سورية
الانجازات التي حققها نظام الشبيحة في سوريا هي حرب اهلية لاكثر من عشر سنوات مع مئات الالاف من الضحايا وملايين المشردين والدمار والخراب وانتصاب الحماية الروسية بجيوشها والاستسلام الكامل للعدو الصهيوني وعملياته في العمق السوري من ذلك تدمير مطار دمشق دون اي رد او حتى انتقاد
فعندما يربط قيس سعيد انجازات سوريا بـ"الخطوات التي حققها الشعب التونسي" هل يسعى الى نفس الانجازات في تونس؟

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 11h 20m |           
رئيسنا المفدى قدوته مصر و سوريا



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
29°
Babnet37°Babnet% 46:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
0.43 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2633°-2531°-2432°-2431°-23
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (6 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 juil)   2297,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   