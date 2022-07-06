صورة اليوم: بعد حوار باريس الشهير، حوار الجزائر ببن قيس سعيد والطبوبي!؟


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 09:28قراءة: 0 د, 28 ث
      
نشر الثلاثاء 5 جويلية، المكلف بالاعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي صورة تم التقاطها في الجزائر لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهو يصافح الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي.


وقد أكد القصيبي ان اللقاء الذي جمع الطبوبي بالرئيس قيس سعيد لم يكن مبرمجا بل كان صدفة على هامش مشاركتهما احتفالات عيد الاستقلال في الجزائر.

وشبه عديد النشطاء اللقاء الذي جمع الطرفين بلقاء باريس الشهير، وقال بعضهم "بعد لقاء باريس جاء لقاء الجزائر" خاصة وان العلاقة بين قيس سعيد والطبوبي تشهد منذ أسابيع جفاء واضحا خاصة بسبب مقاطعة الاتحاد للحوار...



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249343

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 06 Juillet 2022 à 10h 51m |           
الفرق كبير بين لقائي باريس والجزائر
فلقاء باريس تم الاعداد له وجاء لتتويج نقاشات وابرام اتفاق
اما لقاء الجزائر فجاء نتيجة ضغوطات وربما اكراهات من الخارج
ومن الادلة على ذلك فتح الحدود مع الجزائر بعد عشرة ايام
اي بعد انجاز قيس سعيد لما طلب منه



En continu...

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