صورة اليوم: بعد حوار باريس الشهير، حوار الجزائر ببن قيس سعيد والطبوبي!؟

نشر الثلاثاء 5 جويلية، المكلف بالاعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي صورة تم التقاطها في الجزائر لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهو يصافح الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي.وقد أكد القصيبي ان اللقاء الذي جمع الطبوبي بالرئيس قيس سعيد لم يكن مبرمجا بل كان صدفة على هامش مشاركتهما احتفالات عيد الاستقلال في الجزائر.وشبه عديد النشطاء اللقاء الذي جمع الطرفين بلقاء باريس الشهير، وقال بعضهم "بعد لقاء باريس جاء لقاء الجزائر" خاصة وان العلاقة بين قيس سعيد والطبوبي تشهد منذ أسابيع جفاء واضحا خاصة بسبب مقاطعة الاتحاد للحوار...