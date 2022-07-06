رفيق عبد السلام: حسابي ليس فيه سوى 1700 دينار مبروكين عليكم


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 09:21قراءة: 0 د, 54 ث
      
علق القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام وهو من المشمولين بتجميد ارصدته البنكية على القرار قائلا " حسابي ليس فيه سوى 1700 دينار مبروكين عليكم.



وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وجّه أمس الاثنين، مراسلة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، بخصوص إذن قضائي أصدره القاضي المذكور يوم 1 جويلية الجاري، ويتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص، ووضع تلك الأرصدة في حساب انتظاري على ذمة اجراءات قضية مفتوحة لديه.
ومن ضمن الأشخاص المعنيين بالإجراء، راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق بن عبد السلام، وحمادي الجبالي وابنتاه، إلى جانب أشخاص آخرين.


وذكرت اللجنة في إشعارها أن كافة البنوك وديوان البريد معنية بـ"التنفيذ الفوري لهذا القرار القضائي" .
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وكتب رفيق عبد السلام في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:

"مبروك عليكم الأرصدة البنكية الهائلة أشبعوا بيها. عندي 1700 دينار في حسابي البنكي مبروكين عليكم.
حتى بن علي ما وصلش لهذا المنحدر المريع. والشمايتية ربي ينتقم منكم في الدنيا قبل الآخرة.
يشار الى انه تم تجميد ارصدة قيادات بارزة في حركة النهضة."







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