رفيق عبد السلام: حسابي ليس فيه سوى 1700 دينار مبروكين عليكم

..





"مبروك عليكم الأرصدة البنكية الهائلة أشبعوا بيها. عندي 1700 دينار في حسابي البنكي مبروكين عليكم.

حتى بن علي ما وصلش لهذا المنحدر المريع. والشمايتية ربي ينتقم منكم في الدنيا قبل الآخرة.

يشار الى انه تم تجميد ارصدة قيادات بارزة في حركة النهضة."