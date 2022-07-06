المحرس: كانوا على متن قارب مهترأ..إنقاذ 53 مهاجرا وإلقاء القبض على أحد منظمي عمليات "الحرقة"

القارب المستعمل لعملية الحرقة

Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 06:44قراءة: 0 د, 30 ث
      
باب نات - تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بالمحرس، أمس الثلاثاء 05 جويلية 2022، من إلقاء القبض على 52 شخصا (48 ذكور و4 اناث من بينهم 5 قصر) كانوا على متن مركب مهترأ وبصدد إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل واد "الملتين" بمعتمدية المحرس حسب ما أفاد به مصدر امني.


وأضاف ذات المصدر، أنه قد تم التعرف على منظمي هذه العملية وإلقاء القبض على عنصر واصدار بطاقات تفتيش في عنصرين اخرين.

كما تم خلال العملية حجز أموالا من العملة الأجنبية والمحلية وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم والأبحاث متواصلة وفق تاكيد المصدر ذاته.


وائل الرميلي

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