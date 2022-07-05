إذن قضائي بتجميد أموال 10 اشخاص من ضمنهم راشد الغنوشي وحمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما

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وجّه قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، مراسلة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بخصوص إذن قضائي أصدره القاضي المذكور يوم 1 جويلية الجاري، ويتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص، ووضع تلك الأرصدة في حساب انتظاري على ذمة اجراءات قضية مفتوحة لديه.وجاء في إشعار وجهته اليوم الثلاثاء لجنة التحاليل المالية حصريا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، وتم تسريبه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، لكن وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" تأكدت من صحته، أن من ضمن الأشخاص المعنيين بالإجراء، راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، وابنه معاذ وصهره رفيق بن عبد السلام، وحمادي الجبالي (رئيس حكومة أسبق)، وابنتاه، إلى جانب أشخاص آخرين.وذكرت اللجنة في إشعارها أن كافة البنوك وديوان البريد معنية بـ"التنفيذ الفوري لهذا القرار القضائي" الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب المذكور ضمن القضية التحقيقية المفتوحة لديه وعددها 23/6240 .ودعت اللجنة البنوك وديوان البريد إلى موافاة قاضي التحقيق مباشرة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإذن، من ذلك مده بكافة كشوفات الأرصدة التابعة للأشخاص المشمولين باجراءات القضية، مع إعلام اللجنة بذلك.