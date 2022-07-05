بن تيشة: تم منعي من السفر بسبب مهنتي في بطاقة الهوية

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كشف اليوم الثلاثاء المستشار السابق برئاسة الجمهورية نور الدين بن تيشة انه تم منعه من السفر قائلا أن من أسدى التعليمات بذلك ليس بعيدا عن دوائر القرار الأولى في البلاد.وقال بن تيشة أنه تم منعه من السفر في المطار بتعلة التعليمات حيث تم عرضه على الاستشارة ولم يمانع في ذلك ليتم فيما بعد إخباره بأن السبب هو المهنة المنصوص عليها في بطاقة تعريفه الوطنية والتي تتمثل في مستشار أول لرئاسة الجمهورية.وقال بن تيشة أنه تم إعلامه بفتح بحث في عدم تغيير المهنة مضيفا أنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض تغيير المهنة في بطاقة التعريف.وقال أن بطاقة هويته صدرت في مارس 2017 وهي صالحة لـ10 سنوات.وأفاد أنه وعند السفر يستعمل جواز سفره الفرنسي لما يُتيحه من تسهيلات.