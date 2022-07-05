العجبوني لبودربالة: بئس استحمار الناس والانتهازية

هاجم القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عميد المحامين ابراهيم بودربالة بسبب تخويفه التونسيين برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .
واتهم العجبوني بودربالة باستحمار الناس والانتهازية.
وكتب العجبوني في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:
" عملية استحمار و استغباء الرأي العام في ذروتها!
واتهم العجبوني بودربالة باستحمار الناس والانتهازية.
وكتب العجبوني في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 249287