العجبوني لبودربالة: بئس استحمار الناس والانتهازية


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 09:55قراءة: 0 د, 28 ث
      
هاجم القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عميد المحامين ابراهيم بودربالة بسبب تخويفه التونسيين برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .
واتهم العجبوني بودربالة باستحمار الناس والانتهازية.


وكتب العجبوني في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:

" عملية استحمار و استغباء الرأي العام في ذروتها!


الخبير الإقتصادي العالمي إبراهيم بودربالة لا يجد حججا يدافع بها عن دستور قيس سعيد، فيتخذ من الكذب و التخويف و الإستحمار طريقة لدفع الناس بالتصويت ب"نعم"!
..



بئس الإنتهازية و بئس التذيّل و بئس الإنبطاح!"





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 249287

Devil  (France)  |Mardi 05 Juillet 2022 à 12h 23m |           
Independemment de bourdebala ou autre, ce qui me choque personnellement c'est l'arrogance de ces pseudo politiques et le fait de ne pas reconnaitre que si on n'en est la c'est a cause en grande partie de leur incompétance et du climat de non confiance qu'ils ont oeuvré a mettre en place si hardement durant les 10 dernieres années. Donc OUI TOUT SAUF VOUS DE NOUVEAU ! Des gens sont morts pour chasser les voleurs et dictateurs et la premiere
chose qu'ils ont fait ces pseudo politiques dès la prise de pouvoir etait "Al-Mousala7a"...bande d'incapables taisez vous, votre temps est revolu...

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 05 Juillet 2022 à 11h 27m |           
Je ne doute pas de la compétence et l'expérience professionnelle de Bouderbela, mais son interprétation et ses analyses relatives à la constitution me semblent très faibles en argumentation pour ne pas dire complètement hors sens



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