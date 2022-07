Ooredoo sponsor officiel du Festival International de Carthage

Communiqué de Presse -

Dans le cadre de son soutien à la culture, Ooredoo vient de conclure un partenariat avec le Festival International de Carthage, un des plus prestigieux festivals dans le monde arabe. La cérémonie de signature de la convention a été organisée en présence de messieurs Mansoor Rashid Al Khater, CEO d’Ooredoo, M.Youssef Lachkhem, directeur général de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques et Kamel Ferjani, Directeur du Festival.Ce partenariat avec le festival International de Carthage va parfaitement de pair avec la stratégie RSE de Ooredoo à travers son programme « Tounes T3ich » qui soutient la culture dans toute sa diversité et veille à son développement.« Nous sommes très heureux aujourd’hui d’être le partenaire officiel de ce festival de grande envergure. Nous sommes fiers chez Ooredoo de cette réalisation qui se marie parfaitement avec nos objectifs de soutenir la culture en Tunise et de contribuer à sa prospérité. Ce partenariat ne fera qu'accroître notre détermination à fournir les meilleures conditions et le meilleur soutien pour ce prestigieux festival international, qui reçoit chaque année un public nombreux », a déclaré monsieur Mansoor Rashid Al Khater, CEO d’Ooredoo.« Nous sommes contents de compter Ooredoo comme un partenaire à cette édition qui s’avère exceptionnelle après deux ans de pandémie. Nous sommes certains que Ooredoo va apporter tout son soutien et beaucoup de nouveautés au festival et nous vous saluons d’avoir misé sur la culture pendant cette période. La programmation cette année sera riche grâce aux efforts de nos partenaires qui ne cessent de nous encourager et de nous donner le souffle pour continuer à propager la culture. », a exprimé M.Kamel Ferjani, Directeur du FIC.De sa part, M.Youssef Lachkhem, directeur général de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques a félicité Ooredoo pour son appui à ce fameux festival en déclarant : « Nous pourrons qu’encourager ces initiatives vue leur importante contribution pour améliorer la scène culturelle tunisienne. Cette collaboration ne peut être que bénéfique pour les deux parties. Nous remercions Ooredoo pour tout ce qu’elle entreprend dans le secteur et nous espérons collaborer ensemble sur d’autres projets et festivals. »Coïncidant avec le 20ème anniversaire de Ooredoo, cette collaboration sera marquée par plusieurs nouveautés et surprises. Ooredoo fera de ce festival une énième occasion pour partager la joie et l’innovation avec son public aux couleurs festives.