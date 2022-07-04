بودربالة يقود الحملة للتصويت على الدستور بنعم : لا بد من التصويت لفائدة الدستور الذي يتضمن عديد الايجابيات ويؤسس لنظام مستقر ‎‎


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 16:04قراءة: 0 د, 27 ث
      
دعا الاثنين 4 جويلية، عميد المحامين ابراهيم بودربالة الشعب التونسي الي التصويت لفائدة الدستور الذي تم نشره بالرائد الرسمي والمعروض على الاستفتاء.


وقال بودربالة " الوطن ما عاش يحتمل ولابد من التصويت لفائدة الدستور الذي يتضمن عديد الايجابيات التى من شأنها أن تؤسس لنظام مستقر".
وعبر بودربالة عن اقتناعه التام وقبوله بمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء رغم انه ليس نفس الدستور الذي قدمته اللجنة الاستشارية.
واوضح قائلا " منذ البداية كنا نعرف ان دورنا استشاري وانه يمكن الاخذ بالنسخة التي قدمتها الهيئة او تغييرها جزئيا أو كليا.



..




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 249251

Mnasser57  (Qatar)  |Mardi 05 Juillet 2022 à 06h 26m |           
ياجماعة الخير ما لاحظتو ان اسمه على جسمه هه
تعرفو اش معنى دربالة؟
هوكذلك!

Fathi  (Austria)  |Lundi 04 Juillet 2022 à 20h 13m |           
تعلمنا منه كيف تتحكم في المصروف ....اعتبارا لمدخولك......ثم التنبا ان في صورة رفض الدستور ...الغنوشي سيصبح هو الرئيس...ذكاء يشرشر....عميد الهانة....عميد التقاطعات.......كيف يرض لنفسه الهوان والاحتقار من منقلب كور بيهم الكل......قال العميد للاقتصاد سيكون باب بالدستور.....حتى ظهر ان المنقلب احتقر اللجنة بطم كطميمها وتركها في التسلل.....ومازال مصر للعمل للدفع للتصويت ...بنعم.....كم انت رخيص....عيب على المحاماة ان تنصبك عميدا......سيكون مالك مزبلة
التاريخ....لان وقت الحساب حان لكل الجبناء والخونة.....ومضمض على المحكمة الدستورية كان ناوي على حاجة....

Hamditch  (Tunisia)  |Lundi 04 Juillet 2022 à 19h 01m |           
عندما يبرر عميد المحامين بهذه الطريقة فهو يعمل في السياسة و هذا ليس دوره... الدستور الجديد يحوي الكثير من الاخلالات حسب جل الخبراء و هو يرد هذا ليس المشكل!

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 04 Juillet 2022 à 18h 31m |           
Bouderbela présente des problèmes de freinage...



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 06 جويلية 2022 | 7 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:44 16:16 12:31 05:06 03:16
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
1.08 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2737°-2732°-2530°-2432°-23
  • Avoirs en devises
    24338,9

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25538 DT        1$ =3,11170 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1402,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   