بودربالة يقود الحملة للتصويت على الدستور بنعم : لا بد من التصويت لفائدة الدستور الذي يتضمن عديد الايجابيات ويؤسس لنظام مستقر ‎‎

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دعا الاثنين 4 جويلية، عميد المحامين ابراهيم بودربالة الشعب التونسي الي التصويت لفائدة الدستور الذي تم نشره بالرائد الرسمي والمعروض على الاستفتاء.وقال بودربالة " الوطن ما عاش يحتمل ولابد من التصويت لفائدة الدستور الذي يتضمن عديد الايجابيات التى من شأنها أن تؤسس لنظام مستقر".وعبر بودربالة عن اقتناعه التام وقبوله بمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء رغم انه ليس نفس الدستور الذي قدمته اللجنة الاستشارية.واوضح قائلا " منذ البداية كنا نعرف ان دورنا استشاري وانه يمكن الاخذ بالنسخة التي قدمتها الهيئة او تغييرها جزئيا أو كليا.