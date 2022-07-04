بوغلاب: ثمة كان ربّي كتب القرٱن وحدو ومع هذا ناقشو ابليس وما عملو شي!!؟ وأحنا واحد من جماعة الرئيس قاللنا الي ما يعرفش ما يتكلّمش


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 15:02قراءة: 0 د, 45 ث
      
انتقد الاثنين 4 جويلية، الاعلامي محمد بوغلاب تصريح أحد المساندين لرئيس الجمهورية والدستور الجديد الذي قال ردا على الانتقادات للدستور الجديد "الي ما يعرفش ما يتكلمش".


وتساءل بوغلاب مستنكرا " مالا شكون يتكلم !!؟ تحبونا معيز والا خرفان ما تسمعو منا كان بع !؟" كليتو مالقصع الكل وتاكلو مع الذيب وتبكيو مع الغنم، احشموا على رواحكم".

وتابع قائلا " فالحين تسبونا وتشوهونا وموش فاهمين الكارثة الي يجم يتسبب فيها الفصل الخامس مالدستور الجديد والا الغاء الانتخاب المباشر لاعضاء البرلمان.!!؟ فاهمين اش معناها مجلس اقاليم وجهات غدوة يهزك لحرب اهلية!!!؟".


واضاف قائلا " واعيين الي المؤسسات الكل تشلكت ولات وظائف الا سيدنا الي فصل الدستور على قياسو وما يتحاسبش وخو رئيس ووقت يخرج..الرئيس يعمل الي يحب انا الموظف عندو الفصل 96".
..


واردف قائلا " وين صارت الرئيس وحدو يكتب الدستور، ثمة كان ربي كتب القرٱن وحدو ومع هذا ناقشو ابليس وما عملو شي".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 249233

Moncef  (Canada)  |Mardi 05 Juillet 2022 à 00h 22m |           
سي بوغلاب، ربي عز وجل ما كتبش القرآن !
بحث الوحي للرسول، صلي الله عليه وسلم، والقرآن ما تكتب الا عديد السنوات بعد وفات النبي!
يزينا مالتخليط العاطفي!

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 04 Juillet 2022 à 10h 58m |           
Dans les conditions actuelles, la constitution est écrite en arabe facile et il n'y pas pratiquement des articles qui nécessitent des grandes compétences pour les comprendre et si nécessaires pour les interpréter.
Donc, que chaque citoyen essaie de lire et relire à plusieurs reprises la constitution et voter par oui ou non suivant ce que dicte son cerveau et ses analyses !!!
L'affaire semble très simple pour distinguer entre le bon et le mauvais...!!!



En continu...

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