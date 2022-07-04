بوغلاب: ثمة كان ربّي كتب القرٱن وحدو ومع هذا ناقشو ابليس وما عملو شي!!؟ وأحنا واحد من جماعة الرئيس قاللنا الي ما يعرفش ما يتكلّمش

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انتقد الاثنين 4 جويلية، الاعلامي محمد بوغلاب تصريح أحد المساندين لرئيس الجمهورية والدستور الجديد الذي قال ردا على الانتقادات للدستور الجديد "الي ما يعرفش ما يتكلمش".وتساءل بوغلاب مستنكرا " مالا شكون يتكلم !!؟ تحبونا معيز والا خرفان ما تسمعو منا كان بع !؟" كليتو مالقصع الكل وتاكلو مع الذيب وتبكيو مع الغنم، احشموا على رواحكم".وتابع قائلا " فالحين تسبونا وتشوهونا وموش فاهمين الكارثة الي يجم يتسبب فيها الفصل الخامس مالدستور الجديد والا الغاء الانتخاب المباشر لاعضاء البرلمان.!!؟ فاهمين اش معناها مجلس اقاليم وجهات غدوة يهزك لحرب اهلية!!!؟".واضاف قائلا " واعيين الي المؤسسات الكل تشلكت ولات وظائف الا سيدنا الي فصل الدستور على قياسو وما يتحاسبش وخو رئيس ووقت يخرج..الرئيس يعمل الي يحب انا الموظف عندو الفصل 96".واردف قائلا " وين صارت الرئيس وحدو يكتب الدستور، ثمة كان ربي كتب القرٱن وحدو ومع هذا ناقشو ابليس وما عملو شي".