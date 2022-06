Orange Digital Center, la GIZ Tunisie et Manpower Tunisie organisent Orange Job Dating, salon spécialisé dans le recrutement IT

Communiqué de Presse -

Orange Digital Center, avec le soutien de la Coopération allemande, mise en œuvre par la GIZ Tunisie, a associé son expertise dans la formation et l’employabilité des jeunes à Manpower Tunisie, leader du recrutement et de l’accompagnement RH, pour organiser le salon de recrutement Orange Job Dating le 9 Juin 2022 à l’Hôtel l’Occidental au Lac.A travers un processus de sélection, d’assessment et d’accompagnement combinant innovation et fiabilité, Manpower Tunisie a ainsi effectué un matching très ciblé entre les demandes des entreprises à la recherche de profils IT juniors et les candidats ayant les compétences attendues.C’est ainsi que 16 entreprises ont participé au salon : Tunisian Cloud, Attijari Bank, Aymax, Poulina Group Holding, Volus, Parenin, Magasin Général, Almaviva, D-Aim, Safran, Orange Tunisie, Petsigo, EY Tunisie, Deloitte, Next Step et Délice. Elles étaient en effet prêtes à offrir des opportunités d’emplois dans l’IT à une véritable pépinière de 76 jeunes talents, passés par un parcours très pointu de présélection et d’accompagnement avec des professionnels du recrutement du cabinet partenaire.Orange Job Dating a représenté une réelle opportunité d’employabilité pour les jeunes talents présents, qui d’ailleurs et à l’issue de ce salon, seront suivis et accompagnés afin de faciliter leur intégration et leur permettre d’apporter une vraie valeur ajoutée à l’activités des entreprises.Pour rappel, le partenariat entre Orange et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) est soutenu par l'Initiative spéciale Formation et emploi du BMZ. L’Initiative spéciale opère également sous la marque Invest for Jobs et soutient des entreprises européennes et africaines dans leur engagement en faveur de l’emploi en Afrique.