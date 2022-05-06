النهضة تقاضي أصحاب تدوينات ''تحرّض على العنف'' ضدّ الحزب وقيادييه

كشفت حركة النهضة، في بلاغ لها، أنّها تقدّمت بشكايات صباح اليوم الجمعة، ضدّ "أصحاب تدوينات وتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي" "تحرّض على استعمال السلاح والقتل والعنف والحرق ضدّ الحزب وقيادييه وأنصاره ومقراته".وحمّلت الحركة أصحاب هذه التدوينات والتصريحات المسؤولية الجزائية الكاملة عما قد ينجر عن ذلك من أعمال عنف، وفق نصّ البلاغ.كما طالبت النهضة في بلاغها، السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها في الغرض لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصّة، لاسيما وأنّه قد "سبق وتمّ استعمال نفس هذه الوسائل الإجرامية في مناسبات سابقة ومنها 25 جويلية 2021"، على حدّ تعبيرها.