عادل مرزوق: '5 بواخر حبوب في عرض تُكبد الدولة خسائر يومية بين 10 و20 ألف دولار للباخرة الواحدة'

انتقد اليوم الجمعة 06 ماي 2022 عادل مرزوق كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس بشدة، خطايا التأخير التي تتكبدها الدولة التونسية جرّاء مكوث بواخر محملة بالقمح والشعير في عرض البحر دون السماح لها بالدخول.وفي تصريح لاذاعة شمس، تحدث مرزوق عن وجود 3 سفن من رومانيا وبلغاريا وروسيا بالمنطقة المكشوفة منذ قبل عيد الفطر إضافة إلى سفينة بميناء قابس وأخرى بميناء جرجيس.وكشف المتحدث أن الدولة تتكبد خسائر يومية بين 10 و20 ألف دولار عن كل باخرة.وقال عادل مرزوق إن البواخر في انتظار رفع عينات من البضاعة التي تحملها من أجل السماح لها بدخول الموانئ.