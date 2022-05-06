بلاغ توضيحي من المجمع المهني لنقل الأشخاص بكونكت

على إثر بلاغ مغلوط صادر عن منظمة موازية تم نشره عبر مختلف وسائل الإعلام التونسية وقع من خلاله إيهام المهنيين بأن الإضراب المقرر يوم الخميس 05 ماي 2022 تم تعليقه إلى أجل غير مسمّى.ويجدر بالذكر أن تفس البلاغ قد أكد أن قرار تعليق الإضراب جاء على إثر لقاء عقد مع وزير النقل والذي تم خلاله الاتفاق على جملة من الحلول تنهي كل أسباب الإضراب.في هذا السياق، يهمّ المجمع المهني لنقل الأشخاص بكونكت أن يوضّح بأن الإضراب الذي كان مقرر ليوم 05 ماي 2022 تم إعلانه من قبل المجمع المهني لنقل الأشخاص المنضوي تحت منظمة الأعراف - كونكت - وأن إلغاؤه من قبل طرف آخر يعد مغالطة للواقع وتزوير للحقيقة الشيء الذي أثّر سلبا على سير الإضراب.كما يعلم المجمع كل الإخوة المهنيّين أن قرار الانسحاب من الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام وزارة النقل للفت أنظار المسؤولين اتخذ حتى لا تعم حالة من الفوضى بعد توافد أبناء منظمة أخرى والهتاف بشعارات مختلفة عن مطالبنا ونؤكد للأخوة المهنيّين أنّنا سنظلّ على العهد حاملين شعاراتهم مدافعين عن مصالحهم ولن يثنينا عن ذلك شيئا.المجمع المهني لنقل الأشخاص بكونكت