العجبوني: هل رأيتم في حياتكم رئيس دولة يوجّه التّهم لمعارضيه قبل نتائج التحقيق القضائي

انتقد القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ان اتهم من مقر وزارة الداخلية معارضيه بالوقوف وراء الحرائق التي شهدتها البلادوتسائل العحبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا " هل رأيتم في حياتكم رئيس دولة محترم في دولة محترمة يوجّه التّهم لمعارضيه بحرق البلاد و يقوم بالتحريض ضدّهم قبل أن يتمّ التحقيق القضائي"..وتابع " طبعا تعدّد الحرائق يبعث على الريبة و يوجب القبض على الجناة المحتملين و إنزال أشد العقوبات بهم، و لكن ما قام به البارحة قيس سعيد من مقرّ وزارة الداخلية مرّة أخرى خطير جدا و لا يليق إلا بجمهوريات الموز!وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تحول مساء الخميس، إلى مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة، وخلال لقائه بوزير الداخلية وسامي المسؤولين بالوزارة، قال رئيس الدولة في كلمة له، إن تونس "تعيش هذه الأيام وضعا دقيقا"، وإن "مؤسساتها تعمل، وستتصدى لكل أنواع الجريمة"، مشددا على أن "الحرائق المفتعلة التي شهدتها بعض المناطق، هي محاولة يائسة لحرق البلاد، ولكنها ستفشل".ولاحظ رئيس الجمهورية، في شريط فيديو للقاء، أن تلك الأعمال "ليست من قبيل الصدفة"، معتبرا أنها "تتناغم مع بعض التصريحات"، وخاصة تصريحات (جبهة) "الخلاص الوطني"، التي قال إن قيادييها "يبثون الأكاذيب والأراجيف، ويدعون المس من الحريات، في مقابل ارتمائهم في أحضان الخارج"، حسب قوله.وشدد رئيس الدولة على ضرورة الاستعداد لمنع الإمكانيات المحتملة لتعمد البعض حرق حقول الحبوب، مع التأكيد على ملاحقة ومتابعة المتورطين في أي عمليات حرق، مشددا على أنه "لا مجال للتسامح مع أعداء الوطن والباحثين عن تفتيت الدولة".