أحمد شفطر: نحن بصدد القيام في تونس بثورة فريدة من نوعها في تاريخ الانسانية


Publié le Vendredi 06 Mai 2022 - 09:17 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قال احمد شفطر احد مفسري مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد في مداخلة على قناة التاسعة انه لم يلتقي رئيس الجمهورية قيس سعيد لكنه يتضامن معه من اجل تحقيق ثورة عالمية فريدة من نوعها.


وأضاف احمد شفطر "نحن بصدد القيام في تونس بثورة فريدة من نوعها في تاريخ الانسانية وسجلوا علي هذه الكلمات".
وتابع شفطر " نحن في مرحلة تحرر وطني من العصابات وسنقتسم الفرح مع شعبنا".



من ناحية أخرى قال أحمد شفطر في حوار على موجات راديو الديوان أف أم يوم الثلاثاء 26 أفريل، أن هناك عملية إعداد حثيثة في جلّ محليات البلاد لتحرك 8 ماي الذي سيكون عنوانه "الوصفة الطبية الشعبية والمشروعة في وجه كل قوى الجذب إلى الوراء" ..

ولفت شفطر إلى أن شباب المحليات سيخرج يوم 8 ماي ضد كل من يتمسح على أعتاب السفارات ويستجدي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كي لا يدعم تونس.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 245732

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mai 2022 à 09h 41m |           
شفطر يقول: "نحن بصدد القيام في تونس بثورة فريدة من نوعها في تاريخ الانسانية"
كلامه صحيج وهي ثورة فريدة من نوعها ولا مثيل لها في تاريخ كل المخلوقات
والشعب يعرفكم جيدا فلو اعطيتنا عددكم بالضبط ولن ياخذ الامر منكم الا بضع ثواني

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mai 2022 à 09h 27m |           
Plutot une Insurrection Populaire est à Craindre...et ce n'est pas pour les Libertés...qui serait difficile à contenir...

Mais Plutot Motivée par une Inflation stratosphérique et la famine accentué par un chomage galopant !

Puisse Allah Préserver la Tunisie et les Tunisiens de tout Mal !



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 06 ماي 2022 | 5 شوال 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:52 19:14 16:03 12:23 05:20 03:41
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
9.77 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1620°-1622°-1522°-1522°-15
  • Avoirs en devises
    24294,0

  • (5 mai)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,24280 DT        1$ =3,10111 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 mai)   2186,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   