أحمد شفطر: نحن بصدد القيام في تونس بثورة فريدة من نوعها في تاريخ الانسانية

قال احمد شفطر احد مفسري مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد في مداخلة على قناة التاسعة انه لم يلتقي رئيس الجمهورية قيس سعيد لكنه يتضامن معه من اجل تحقيق ثورة عالمية فريدة من نوعها.وأضاف احمد شفطر "نحن بصدد القيام في تونس بثورة فريدة من نوعها في تاريخ الانسانية وسجلوا علي هذه الكلمات".وتابع شفطر " نحن في مرحلة تحرر وطني من العصابات وسنقتسم الفرح مع شعبنا".من ناحية أخرى قال أحمد شفطر في حوار على موجات راديو الديوان أف أم يوم الثلاثاء 26 أفريل، أن هناك عملية إعداد حثيثة في جلّ محليات البلاد لتحرك 8 ماي الذي سيكون عنوانه "الوصفة الطبية الشعبية والمشروعة في وجه كل قوى الجذب إلى الوراء" ..ولفت شفطر إلى أن شباب المحليات سيخرج يوم 8 ماي ضد كل من يتمسح على أعتاب السفارات ويستجدي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كي لا يدعم تونس.