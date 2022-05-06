وكيل الجمهورية بقابس: ليس لدينا ما يفيد حاليا أن الحرائق بفعل فاعل... وكل الفرضيات واردة


Publié le Vendredi 06 Mai 2022 - 08:21 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بقابس والناطق الرسمي باسم المحكمة محمد الكراي، أن كل الفرضيات واردة بخصوص أسباب الحرائق التي اندلعت يوم أمس في الحامة وأتت على 100 شجرة نخيل وحوالي هكتارين من الواحة.


وفي تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس اليوم الجمعة 06 ماي 2022، قال محمد الكراي إنه مبدئيا لا يوجد ما يفيد بأن الحرائق بفعل فاعل، متحدثا عن عنصر الرياح القوية التي ميزت طقس يوم أمس.

وبخصوص الحريق في منطقة بوعطوش، أوضح المتحدث أنه أتى على حوالي 2،5 هكتار، مبينا أن البحث جاري والسماعات متواصلة.


وبين أن النيابة العمومية فتحت بحثا لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني من أجل إضرام النار عمدا في محلات مسكونة وغير مسكونة.

وفيما يتعلق بحريق سوق جارة ، أفاد الكراي أن جميع الفرضيات واردة كذلك.

الفيديو: الدقيقة 44

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