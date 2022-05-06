رئيس الجمهورية: صابة الحبوب لهذا العام استثنائية وتونس ستحقق الاكتفاء الذاتي

قال الخميس 5 ماي، رئيس الجمهورية قيس سعيد ان صابة الحبوب لهذا العام اسثنائية مضيفا أن تونس ستحقق الاكتفاء الذاتي.وخلال زيارته الي وزارة الداخلية دعا رئيس الجمهورية الي تكثيف الحراسة على الحقول وصابة الحبوب محذرا من الاطراف التي تسعى لاستهداف قوت التونسيين عبر اشعال الحرائق.تجدر الاشارة الي انه من المتوقع ان تبلغ صابة الحبوب لهذا العام 20 مليون قنطار و ان تونس تعد رغم ذلك من بين الدول التي تعاني عجزا في انتاج الحبوب ما يدفعها الي استيراد كميات كبيرة لتغطية الاستهلاك السنوي الذي يتجاوز 30 مليون قنطار.