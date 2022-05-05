بلحاج عمر يتهم احمد شفتر بأنه " يدڤز" والأخير يدخل في حالة من الهستيريا

دخل الكرونيكور في قناة التاسعة بلحاج عمر في مشادة كلامية مع احمد شفتر احد "مفسري" مشروع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.
واتهم بلحاج عمر أحمد شفتر بانه شخص " يدڤز" ولا يفقه شيئا في السياسة ويسعى لاستغلال اسم الرئيس سعيد.
من جانبه دخل شفتر في حالة من الهستيريا متهما منتقديه بانهم من أنصار ما قبل 25 جويلية.
واتهم بلحاج عمر أحمد شفتر بانه شخص " يدڤز" ولا يفقه شيئا في السياسة ويسعى لاستغلال اسم الرئيس سعيد.
من جانبه دخل شفتر في حالة من الهستيريا متهما منتقديه بانهم من أنصار ما قبل 25 جويلية.
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