بلحاج عمر يتهم احمد شفتر بأنه " يدڤز" والأخير يدخل في حالة من الهستيريا


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 21:58 قراءة: 0 د, 19 ث
      
دخل الكرونيكور في قناة التاسعة بلحاج عمر في مشادة كلامية مع احمد شفتر احد "مفسري" مشروع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.
واتهم بلحاج عمر أحمد شفتر بانه شخص " يدڤز" ولا يفقه شيئا في السياسة ويسعى لاستغلال اسم الرئيس سعيد.

من جانبه دخل شفتر في حالة من الهستيريا متهما منتقديه بانهم من أنصار ما قبل 25 جويلية.





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