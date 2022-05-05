سعيّد خلال لقائه رشيدة النيفر: لا مجال لفرض قيود على الصحافة


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 20:21 قراءة: 0 د, 37 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 5 ماي 2022 بقصر قرطاج، رشيدة النيفر.


ووفق بلاغ لقصر قرطاج, أكد رئيس الجمهورية تمسكه بحرية التعبير وحرصه على أن يكون الإعلام حرا خاصة وأن تونس لديها نصوص متعلقة بحرية الصحافة منذ أكتوبر 1884.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن حرية التعبير يجب أن تكون مسبوقة بحرية التفكير، مبينا أن الفكر الوطني هو الذي يسعى إلى الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها ويعمل أن تكون الصحافة أداة للتعبير.


وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لا مجال لفرض قيود على الصحافة، وإلى أن الأهم هو أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

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