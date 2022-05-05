رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 20:05 قراءة: 0 د, 15 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 5 ماي 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتناول اللقاء مسائل تتصل بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وكذلك بالحوار من أجل تأسيس جمهورية جديدة.

كما تم التطرق إلى قضايا متعلقة بالمالية العمومية وضرورة إيجاد التوازنات اللازمة.



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