رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 20:02 قراءة: 0 د, 19 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 5 ماي 2022 بقصر قرطاج، عماد مميش، وزير الدفاع الوطني.


واطلع رئيس الجمهورية على جاهزية القوات المسلحة العسكرية، وشدد على دورها الكبير في حماية الوطن والحفاظ على الدولة وعلى السلم الأهلية في تونس.

كما ذكر رئيس الجمهورية بما بذلته القوات المسلحة العسكرية من جهود جبارة في أداء واجبها في تأمين الانتخابات والامتحانات ونجدة المواطنين ومواجهة جائحة كوفيد 19.



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