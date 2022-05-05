بن مبارك: رأفة بالشعب التونسي ... أدعو قيس سعيّد إلى الإستقالة والانسحاب من الحياة السياسية


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 18:48 قراءة: 0 د, 30 ث
      
دعا مُنسق مبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك اليوم الخميس 05 ماي 2022 رئيس الجمهورية إلى الإستقالة رأفة بالشعب التونسي والانسحاب تماما من الحياة السياسية، معتبرا أنه أصبح يمثل خطرا على السلم الأهلي عبر حملات الشحن والتجييش والدعوات إلى التطهير على حد قوله.


وأضاف بن مبارك في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أنّ قيس سعيّد ليس رجل سياسة ولا يُحسن ممارسة السياسة وعليه أن يستخلص الدروس وفق تعبيره.

ورجح مُنسق مبادرة مواطنون ضد الانقلاب انطلاق جزء كبير من المشهد الداخلي والخارجي للترتيب لوضعية ما بعد قيس سعيّد، قائلا "نحن لا نهتم بهذه الترتيبات كثيرا" وفق توصيفه.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245705

Oceanus  (Tunisia)  |Jeudi 05 Mai 2022 à 18h 58m |           
Je crois que ce salaud est l un de ceux qui sont derrierre les incendies et qu il faut le suivre jour et nuit et mettre son telefone sur ecoute



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