محمد القوماني يندد باقحام اسمه في "تسريبات" نادية عكاشة

عبر القيادي في حركة النهضة محمد القوماني عن غضبه الشديد من إقحام اسمه في احد تسريبات مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.وأفاد القوماني إنّ ما ورد في المقطع المشار إليه منسوبا للسيدة نادية عكاشة، يعدّ هتكا للأعراض، يدينه شخصيا وحذر منه ومن مثله. قائلا انه سقوط أخلاقي ورسالة خطيرة، سيما إذا تعلّق الأمر بهتك أعراض رئيس الجمهورية وعائلته من قبل مسؤول مرموق سابق في الدولة.وأضاف القوماني " أنّ أخلاقي تأبى عليّ الخوض في مثل الموضوع المذكور أو نقل حديث حوله. وإنّ سلوكي الذي يشهد به من يعرفونني يُغني في ذلك.وعليه أفنّد قطعيا ما ورد بخصوصي من افتراء حول صداقتي الطويلة بشقيق الرئيس نوفل سعيد، قبل 2019 خاصة، التي لم نتعرض خلالها يوما، من قريب أو بعيد، لعرض شقيقه وزوجته.وتابع القوماني " أتساءل مجدّدا عن حرصهم جميعا على إقحام اسم حركة النهضة في جميع مواضيعهم بما في ذلك جرائمهم وسقوطهم الأخلاقي!؟.ودعا القوماني الجهات المعنية إلى فتح تحقيق جدّي حول مجمل تسريبات عكاشة، والكشف سريعا عن الحقيقة للتونسيين. نظرا لخطورة ما ورد من معلومات. ولما فيها من إساءة لتونس.وختم محمد القوماني قائلا "أشدّد على ضرورة النأي بالمصالح العليا لتونس عن الحسابات الشخصية لأيّ طرف".