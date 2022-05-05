عبد الرؤوف بالطبيب: اللي وصلنالو حاليا في تونس أنا كنت نرا فيه منذ فترة وهذا دفعني للاستقالة

قال المستشار السابق لرئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب تعليقا على تسريبات المديرة السابقة لديوان الرئيس نادية عكاشة ان الوضع في مؤسسة الرئاسة خطير.وأضاف بالطبيب في مداخلة على قناة التاسعة " اللي وصلنالو حاليا في تونس أنا كنت نرا فيه منذ فترة وهذا دفعني للاستقالة".وتابع عبد الرؤوف بالطيب " تصرفت كرجل دولة ولم اقم بفضح تلك التجاوزات في حينها لكن ما يحصل اليوم خطير للغاية".وقال بالطيب " انضممت الى مواطنون ضد الانقلاب بسبب التجاوزات الخطيرة في مؤسسة رئاسة الجمهورية والمرض العضال التي تعاني منه البلاد"وكان القضاء التونسي قرّر الأربعاء فتح تحقيق في تسجيلات صوتية مسرّبة منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة تتضمن انتقادات شديدة للرئيس قيس سعيّد.وكانت عكاشة أعلنت نهاية جانفي الفائت استقالتها من منصبها معلّلة قرارها بـ"وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" مع الرئيس قيس سعيّد. وفي الأيام الأخيرة تداول نشطاء بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لعكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيّد.وعكاشة (41 عاما) خبيرة كما سعيّد في القانون الدستوري وتمت تسميتها مستشارة قانونية نهاية العام 2019 في قصر قرطاج ثم أصبحت مديرة للديوان الرئاسي مطلع العام 2020 وكانت تعتبر الذراع اليمنى لسعيّد وترافقه في كل تنقلاته في داخل البلاد وخارجها.