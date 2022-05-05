على القناة الوطنية: رشيدة النيفر تؤكد ان الرئيس يعمل 20 ساعة يوميا وانصاف اليحياوي تعلّق " ما شاء الله"

قالت الاربعاء 4 ماي، المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية رشيدة النيفر ان الرئيس قيس سعيد يعمل يوميا لمدة 20 ساعة مشيرة الي ان الرئيس في صحة جيدة.
وأكدت النيفر خلال استضافتها في القناة الوطنية ان ذكر هذا المعطى يأتي في اطار طمأنة التونسيين اثر التسريبات الأخيرة بخصوص حالته الصحية لتعلق مقدمة البرنامج انصاف اليحياوي على عدد ساعات عمل الرئيس بالقول "ما شاء الله".
وذكرت تصريحات رشيدة النيفر بتصريحات القيادي في حركة الشعب هيكل المكي الذي سبق له ان قال ان الرئيس يعمل 15 ساعة يوميا ولا يأكل سوى وجبة واحدة .
وكان القضاء التونسي قرّر الأربعاء فتح تحقيق في تسجيلات صوتية مسرّبة منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة تتضمن انتقادات شديدة للرئيس قيس سعيّد.
وكانت عكاشة أعلنت نهاية جانفي الفائت استقالتها من منصبها معلّلة قرارها بـ"وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" مع الرئيس قيس سعيّد. وفي الأيام الأخيرة تداول نشطاء بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لعكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيّد.
وعكاشة (41 عاما) خبيرة كما سعيّد في القانون الدستوري وتمت تسميتها مستشارة قانونية نهاية العام 2019 في قصر قرطاج ثم أصبحت مديرة للديوان الرئاسي مطلع العام 2020 وكانت تعتبر الذراع اليمنى لسعيّد وترافقه في كل تنقلاته في داخل البلاد وخارجها.
وأكدت النيفر خلال استضافتها في القناة الوطنية ان ذكر هذا المعطى يأتي في اطار طمأنة التونسيين اثر التسريبات الأخيرة بخصوص حالته الصحية لتعلق مقدمة البرنامج انصاف اليحياوي على عدد ساعات عمل الرئيس بالقول "ما شاء الله".
وذكرت تصريحات رشيدة النيفر بتصريحات القيادي في حركة الشعب هيكل المكي الذي سبق له ان قال ان الرئيس يعمل 15 ساعة يوميا ولا يأكل سوى وجبة واحدة .
وكان القضاء التونسي قرّر الأربعاء فتح تحقيق في تسجيلات صوتية مسرّبة منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة تتضمن انتقادات شديدة للرئيس قيس سعيّد.
وكانت عكاشة أعلنت نهاية جانفي الفائت استقالتها من منصبها معلّلة قرارها بـ"وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" مع الرئيس قيس سعيّد. وفي الأيام الأخيرة تداول نشطاء بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لعكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيّد.
وعكاشة (41 عاما) خبيرة كما سعيّد في القانون الدستوري وتمت تسميتها مستشارة قانونية نهاية العام 2019 في قصر قرطاج ثم أصبحت مديرة للديوان الرئاسي مطلع العام 2020 وكانت تعتبر الذراع اليمنى لسعيّد وترافقه في كل تنقلاته في داخل البلاد وخارجها.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 245672