حاتم بالحاج: صادق بلعيد عيٌطلو بن علي بش يبدل الدستور واليوم عيطلو قيس سعيد...التاريخ يعيد نفسه بنفس الطرق والوسائل


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 10:49 قراءة: 0 د, 23 ث
      
علّق الاربعاء 4 ماي، كرونيكور اذاعة اي أف ام حاتم بالحاج على استضافة رئيس الجمهورية قيس سعيد لأستاذ القانون صادق بلعيد بخصوص احداث لجنة للقيام بالاصلاحات الدستورية والاقتصادية.


وقال حاتم بلحاج ان استقبال قيس سعيد لصادق بلعيد ذكره بأن بن علي سبق له ان استقبل صادق بلعيد لتغيير الدستور وقال " التاريخ يعيد نفسه في أقل من 20 سنة بنفس الطرق والوسائل ".



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