17 أمنيا من بينهم عبد الله القلال أمام القضاء في ملف قتل المعارض المولدي بن عمر

باشرت صباح اليوم الخميس 5 ماي 2022 هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية قتل المعارض السياسي المولدي بن عمر نتيجة التّعذيب داخل السّجن المدني9 افريل بتاريخ 21 جانفي 1992 على خلفية نشاطه السياسي.وقد شملت الابحاث في القضية 17 متهما من بينهم بن علي ووزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال والمدير العام السجون في التسعينات ومدير السجن المدني 9 افريل في تلك الفترة ووكيل جمهورية سابق .وبالمناداة على الورثة لم يحضر اي واحد منهم أو محاموهم،وطلب احد المحامين تأخير القضية وقدمَ ملف طبي لأحد الشهود ويدعى فيصل التريكي مشيرا أن موكله يقطن بفرنسا وهو مريض بكورونا ولا يستطيع الحضور .وتبين للمحكمة انها استمعت في وقت سابق إلى شهادة كل من الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني وبعض الشهود الآخرين.هذا ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك عبد الرزاق السليماني باعتبار أنه كان حضر بجلسة سابقة وتم استنطاقه.ولمَ يحضر كذلك المنسوب اليه الانتهاك عماد العجيمي وقد سبق وأن حضر بجلسة سابقة وصدر في شأنه قرار بتحجير السفروحضر المنسوب إليه الانتهاك أحمد الفرشيشي وكان حضر بجلسة سابفة وحضر عمر بالتيجاني الجديدي.وحضر حسن بن عبده .واتضح ان عمر الحبيبي متوفي منذ مدة وحضر المنسوب إليه الانتهاك خالد الغانمي.واتضح أن المنسوب إليه الانتهاك أحمد توفي وكاتبت المحكمة مستشفى المرسى لإضافة مضمون الوفاة وتوفي كذلك المنسوب إليه الانتهاك عبد الجواد الصيادي.ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك عبد الحفيظ التونسي وأصدرت في شأنه المحكمة بطاقة جلب لم ترد نتيجتها.وحضر المنسوب له الانتهاك محمد صالح بن عياد وتبين أنه تم استنطاقه في جلسة سابقة.ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك زياد سويدان وقد صدرت في شأنه بطاقة حلب دولية لا تزال بصدد التنفيذولم يحضر أحمد بن مصطفى الغطاس.ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك هيثم مقنن وطلب محاميه التأخير لاحضاره.ولم يحضر المنسوب إليه الانتهاك عبد الله القلال.واضيف مضمون وفاةَ بن علي.وقد قررت المحكمة استنطاق أحد المنسوب له الانتهاك وهو وكيل جمهورية سابق.